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Публикуем эксклюзивный фрагмент из нового фильма Николаса Виндинг Рефна «Ее личный ад»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Neon

23 июля компания «Экспонента фильм» выпустит в российский прокат новую картину Николаса Виндинг Рефна «Ее личный ад». «Афиша Daily» публикует ее эксклюзивный фрагмент.

Видео:&nbsp;«Экспонента фильм»

Мировая премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале, где фильму аплодировали по разным оценкам от 7 до 12 минут. «В 2023 году я прошел через серьезный кризис со здоровьем. Я пережил клиническую смерть – был мертв почти двадцать минут. Когда я очнулся, то понял, что я хочу продолжать снимать кино. И хочу это делать так, как никогда раньше» – делился режиссер на пресс-конференции.

Главные роли в проекте исполнили Софи Тэтчер («Еретик»), Кристин Фросет («В поисках Аляски») и Чарльз Мелтон («Май декабрь», «Под огнем»). По сюжету в футуристическом мегаполисе объявляется Кожаный человек – монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша. И если раньше им приходилось биться за превосходство друг с другом, то теперь их жизни превращаются в борьбу за выживание, ведь монстр может прийти за каждой. В розовый ад также отправляется рядовой Кей, который потерял там свою дочь, но неожиданно нашел одну из героинь.

В центре — две сюжетные линии. Рядовой Кей (Чарльз Мелтон), американский солдат, пытается спасти дочь, которая, как ему кажется, стала пленницей ада. Параллельно развивается история Элль (Софи Тэтчер), молодой актрисы, переживающей предательство: ее отец, влиятельный Джонни Тандерс (Дагрэй Скотт), женится на Доминик (Гавана Роуз Лю), бывшей лучшей подруге девушки.

«Ее личный ад» — первая полнометражная работа Рефна со времен «Неонового демона». В последние годы он работал в основном над сериалами, среди которых «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и «Ковбой из Копенгагена».

Ее личный ад
Триллер / с 21 июля
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