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Книги Уильяма Берроуза промаркируют в России из-за упоминания наркотиков

Афиша Daily
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Фото: Jason Leung/Unsplash

Книги американского писателя Уильяма Берроуза будут маркировать в России из-за упоминаний наркотиков. Об этом пишет РБК со ссылкой на отраслевой перечень Российского книжного союза (РКС).

В список вошли семь романов автора. Это «Пристань святых», «Джанки», «Билет, который лопнул», «Голый завтрак», «Дикие мальчики», «Мягкая машина» и «Нова Экспресс».

Уильям Берроуз (1914–1997) — американский писатель второй половины ХХ века. Был ключевой фигурой «бит-поколения» вместе с Джеком Керуаком и Алленом Гинзбергом.

С 1 марта вступили в силу изменения федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». Согласно им, вводится уголовная и административная ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. 

На сайте Российского книжного союза еженедельно пополняется отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. В него включили уже более 2500 наименований.

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