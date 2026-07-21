Книги Уильяма Берроуза промаркируют в России из-за упоминания наркотиков

Книги американского писателя Уильяма Берроуза будут маркировать в России из-за упоминаний наркотиков. Об этом пишет РБК со ссылкой на отраслевой перечень Российского книжного союза (РКС).



В список вошли семь романов автора. Это «Пристань святых», «Джанки», «Билет, который лопнул», «Голый завтрак», «Дикие мальчики», «Мягкая машина» и «Нова Экспресс».



Уильям Берроуз (1914–1997) — американский писатель второй половины ХХ века. Был ключевой фигурой «бит-поколения» вместе с Джеком Керуаком и Алленом Гинзбергом.



С 1 марта вступили в силу изменения федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». Согласно им, вводится уголовная и административная ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.



На сайте Российского книжного союза еженедельно пополняется отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. В него включили уже более 2500 наименований.