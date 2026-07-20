В ЕГЭ по гуманитарным предметам может появиться устная часть

С экзаменов удалили 917 человек — на двое больше, чем в прошлом году. Большинство удалили за шпаргалки (465) и средства связи (364). «К сожалению, удаленные у нас были; всё изощреннее методы, которые некоторые ребята выбирают, вместо того чтобы учиться. Они осваивают другие науки — как обмануть систему», — говорил Музаев ранее.