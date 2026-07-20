В ЕГЭ по гуманитарным предметам может появиться устная часть

В ближайшие годы в ЕГЭ по гуманитарным предметам могут добавить устную часть, сообщил на пресс-конференции по итогам основного периода ЕГЭ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«В этом направлении мы будем совершенствоваться и в горизонте до 2030 года к новым моделям переходить», — сказал он. Сейчас также ведется работа по включению практической части в ЕГЭ по физике и химии — в следующем учебном году возможна первая апробация новых моделей.
По словам Музаева, экзаменационная кампания прошла без серьезных сбоев: «Несмотря на объявлявшиеся в отдельных регионах тревоги, экзамены прошли для всех, и все ребята успели их сдать». Пересдавали один из предметов по выбору в июле около 138 тыс. выпускников. Почти 99 тыс. из них улучшили результат, 25 тыс. — ухудшили.
С экзаменов удалили 917 человек — на двое больше, чем в прошлом году. Большинство удалили за шпаргалки (465) и средства связи (364). «К сожалению, удаленные у нас были; всё изощреннее методы, которые некоторые ребята выбирают, вместо того чтобы учиться. Они осваивают другие науки — как обмануть систему», — говорил Музаев ранее.