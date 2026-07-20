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Радиостанция Studio 21 закрывается

Афиша Daily
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Фото: Studio 21/VK

Хип-хоп-радиостанция Studio 21 в ближайшее время прекратит вещание. Об этом говорится в ее телеграм-канале.

Представители станции назвали Studio 21 уникальным проектом, который 9 лет поднимал музыкальную культуру на новый уровень. Команда поблагодарила слушателей за поддержку.

Когда именно прекратится вещание, в сообщении не указано. Причины закрытия тоже не уточняются.

«Европейская медиагруппа» — владелец «Европы Плюс» и «Дорожного радио» — запустила Studio 21 в декабре 2017 года. Сперва станция работала лишь в Тольятти, а в августе 2018-го вещание распространилось на Москву, Петербург и десятки других городов.

Studio 21 позиционирует себя как первая российская радиостанция, полностью посвященная хип-хопу и современной городской музыке. В ее эфире звучали российские и зарубежные рэперы, авторские программы, интервью с музыкантами и диджей-сеты.

Создатели рассматривали станцию не только как радио, но и как интернет-медиа: на ее сайте публикуются статьи, новости и видео, а программы распространяются в формате подкастов.

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