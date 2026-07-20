Радиостанция Studio 21 закрывается

«Европейская медиагруппа» — владелец «Европы Плюс» и «Дорожного радио» — запустила Studio 21 в декабре 2017 года. Сперва станция работала лишь в Тольятти, а в августе 2018-го вещание распространилось на Москву, Петербург и десятки других городов.