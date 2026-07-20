Энн Хэтэуэй рассказала, что сценарий «Дневников принцессы-3» полностью переписали

От уже готового сценария третьей части «Дневников принцессы» решили отказаться в пользу нового направления, рассказала исполнительница главной роли Энн Хэтэуэй в эфире SiriusXM Radio Andy.
«Сейчас я занята рождением третьего ребенка, и это, честно говоря, заслоняет собой вопрос о том, когда я смогу приступить к „Дневникам принцессы-3“. <…> Но могу сказать: кажется, у нас случился прорыв. Мы движемся в правильном направлении. Пришлось начать все заново — и это, наверное, не те новости, которых все ждали, но мы все чувствуем: это будет тот самый фильм», — рассказала актриса.
Хэтэуэй подтвердила участие в третьей части еще осенью 2024 года. Она опубликовала в соцсетях видео, где считает до трех: на первых двух счетах кадры сменяются фрагментами прошлых фильмов, в которых персонажи кричат «Shut up!», а в конце появляется новость о назначении Адель Лим режиссером новой части.
В апреле 2026 года автор книжной серии Мэг Кэбот объяснила задержку с производством: «Я не знаю, когда они начнут снимать, потому что Энн Хэтэуэй, как вы, наверное, заметили, сейчас снимается в миллионе фильмов». Речь шла о проектах «Мать Мария», «Одиссея» и «Дьявол носит Prada-2».
Кэбот также сообщила, что в третьей части появится Крис Пайн, он уже играл во второй картине «Как стать королевой» возлюбленного принцессы Мии, сэра Николаса Деверо. По сюжету Мия готовится стать королевой Дженовии, но для восшествия на престол ей сначала нужно выйти замуж.