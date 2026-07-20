Энн Хэтэуэй рассказала, что сценарий «Дневников принцессы-3» полностью переписали

«Сейчас я занята рождением третьего ребенка, и это, честно говоря, заслоняет собой вопрос о том, когда я смогу приступить к „Дневникам принцессы-3“. <…> Но могу сказать: кажется, у нас случился прорыв. Мы движемся в правильном направлении. Пришлось начать все заново — и это, наверное, не те новости, которых все ждали, но мы все чувствуем: это будет тот самый фильм», — рассказала актриса.