В новом сериале по «Гарри Поттеру» Хогвартс появится уже в конце первого эпизода

Оператор также поделился, что съемочной группе приходилось подстраиваться под строгий график съемок молодых актеров. Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) приезжали на съемочную площадку примерно на полтора часа, и, согласно графику, он должен был отснять шесть сцен до их отъезда.