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В новом сериале по «Гарри Поттеру» Хогвартс появится уже в конце первого эпизода

Афиша Daily
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Фото: Warner Bros.

Оператор-постановщик нового сериала по «Гарри Поттеру» Адриано Голдман раскрыл некоторые детали производства проекта. Он рассказал, что Хогвартс зрители смогут увидеть уже в конце первого эпизода. При этом большую часть серии займет история об обычной жизни Гарри до получения письма в школу чародейства.

По словам Голдмана, первый эпизод еще не готов. Команда хочет показать различия между магами и маглами, поэтому мир людей покажут в серых и бледных тонах, а мир волшебников — ярких и сказочных.

Голдман рассказал, что первая игра Гарри в квиддич состоится в предпоследней, седьмой серии. На съемки матча ушло более семи часов.

Оператор также поделился, что съемочной группе приходилось подстраиваться под строгий график съемок молодых актеров. Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) приезжали на съемочную площадку примерно на полтора часа, и, согласно графику, он должен был отснять шесть сцен до их отъезда.

Премьера сериала состоится 25 декабря. Первый тизер шоу уже стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max. Ранее большинство студентов Педагогического института НовГУ назвали серию фильмов о Гарри Поттере самым влиятельным произведением западного кинематографа.

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