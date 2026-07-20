Пираты из LEGO в тизере спецвыпуска «Ван-Писа»

Манга «One Piece» выходит с 1997 года. На сегодняшний момент вышло 113 томов. Она стала самой популярной мангой в Японии и одной из самых известных в мире. Аниме-адаптация стартовала в 1999 году и выходит до сих пор. В нее входят сериал, 15 полнометражных фильмов и несколько OVA.