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Пираты из LEGO в тизере спецвыпуска «Ван-Писа»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Netflix

Netflix выпустил тизер двухсерийного анимационного спецвыпуска LEGO по мотивам сериала «Ван-Пис». Премьера на стриминге состоится 29 сентября. Сегодня ожидается полноценный трейлер.

LEGO-спецвыпуск в игровой манере перескажет ключевые события лайв-экшн-сериала. В тизере показали корабль из кубиков и главного героя — Луффи по прозвищу Соломенная Шляпа.

По сюжету Луффи съедает магический фрукт, который превращает его тело в резину. Он собирает команду пиратов Соломенной Шляпы, и вместе они ищут легендарное сокровище «Ван-Пис». Его перед смертью спрятал король пиратов Гол Д.Роджер.

Видео: Netflix

Манга «One Piece» выходит с 1997 года. На сегодняшний момент вышло 113 томов. Она стала самой популярной мангой в Японии и одной из самых известных в мире. Аниме-адаптация стартовала в 1999 году и выходит до сих пор. В нее входят сериал, 15 полнометражных фильмов и несколько OVA.

С 2023 года Netflix выпускает лайв-экшн-сериал по «Ван-Пису». Третий сезон запланирован на 2027 год. В нем к шоураннеру Джо Трачу присоединится Иэн Стокс, ранее занимавший пост исполнительного продюсера. Он заменит Мэтта Оуэнса, который покинул проект в марте 2025 года.

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