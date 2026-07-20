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Музей «Гараж» и ИМИ анонсировали серию концертов и музыкальных семинаров

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Garage, ИМИ

Музей «Гараж» и Институт музыкальных инициатив запускают совместную программу «Модуляция: музыка в состоянии перехода» — серию концертов и мероприятий, посвященных музыке как живому процессу. Встречи пройдут летом и осенью.

В атриуме музея состоятся три концерта, каждый из которых фиксирует трансформацию жанров и языков. Откроет программу 29 июля Kate NV — авант-поп-проект Кати Шилоносовой, навеянный японским диско-попом, неоклассикой и советским авангардом.

5 сентября выступит Samrattama — проект казахстанского артиста Самрата Иржасова, рефлексирующего об отношениях традиции и современности. 23 октября программу закроет группа Fazi — один из ключевых коллективов китайской альтернативной сцены, соединяющий постпанк с локальными музыкальными традициями.

© Garage, ИМИ

Публичная программа включит лекции и беседы о том, как сегодня меняется музыкальная индустрия и какие процессы определяют эти изменения. Участниками станут артисты, представители индустрии и исследователи звука.

Билеты на концерты стоят 2000 рублей, сидячие места не предусмотрены. Посещение публичной программы бесплатное по регистрации.

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