Мерседес, Наоми и Залотой: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2026 году

При этом среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, в топе — классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные. Например, Матрена, Февронья, Агафья, Берегиня, Александрита и Наоми.