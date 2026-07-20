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Мерседес, Наоми и Залотой: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2026 году

Афиша Daily
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Фото: Omar Lopez/Unsplash

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин назвал самые необычные имена детей, родившихся в этом году в Подмосковье. Это Мерседес, Наоми, Залотой, Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор.

При этом среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, в топе — классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные. Например, Матрена, Февронья, Агафья, Берегиня, Александрита и Наоми.

В Московской области в 2025 году появился тренд давать новорожденным короткие формы традиционных имен. Популярными вариантами стали Алекс и Ариша. Среди необычных выделялись Адисей, Ной, Орфей, Посейдон, Аметиста, Веста, Камелия, Сакура и Эсмеральда.
 

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