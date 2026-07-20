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Эксклюзивный отрывок из лайв-экшн-экранизации манги «Дни Сакамото»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Уорлд Пикчерз»

Кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» поделилась с «Афишей Daily» эксклюзивным фрагментом абсурдного боевика «Дни Сакамото» — лайв-экшн-экранизации одноименной манги. Фильм выйдет в российский прокат 23 июля.

Таро Сакамото — примерный муж и владелец магазина, но когда-то он был профессиональным киллером. Женившись, он ушел в отставку и растолстел. Однако прошлая жизнь напоминает о себе — и Сакамото приходится вспомнить старые навыки, чтобы защитить семью.

Режиссером выступил Юити Фукуда, известный по работе над «Гинтамой». Главную роль исполнил Рэн Мэгуро («Сегун», «Игра на триллион»). В фильме также снялись Кэндзиро Цуда («Атака титанов»), Такуми Китамура («Наша семидневная война»), Ая Уэто («Рояль в лесу»), Фумия Такахаси («Наш тайный дневник») и Юсэй Яги («Мой красивый парень»).

Видео: «Уорлд Пикчерз»

Манга «Дни Сакамото» выходит с ноября 2020 года. На настоящий момент в ней 25 томов, а тираж превысил 15 млн экземпляров. В январе 2025 года на Netflix вышел первый сезон аниме — его уже продлили на второй. Анимацией занимается TMS Entertainment, работающая также над «Доктором Стоуном».

Лайв-экшн вышел в Японии в апреле. В первый день проката картина собрала более 2,5 млн долларов. В России фильм выйдет в дубляже студии AniLibria.

Для наших читателей действует промокод ДЕЙЛИК, он дает скидку 25% на билеты, но не более 350 руб.

Дни Сакамото
Боевик / с 21 июля
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