Эксклюзивный отрывок из лайв-экшн-экранизации манги «Дни Сакамото»

Манга «Дни Сакамото» выходит с ноября 2020 года. На настоящий момент в ней 25 томов, а тираж превысил 15 млн экземпляров. В январе 2025 года на Netflix вышел первый сезон аниме — его уже продлили на второй. Анимацией занимается TMS Entertainment, работающая также над «Доктором Стоуном».