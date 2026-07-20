Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская снялись в комедии «Соавторы». Смотрим трейлер

«Перед тем, как снимать свой первый полный метр я перелистал около пятисот сценариев за полгода. В истории Паши было то, чего мне так не хватало в других работах: доброе отношение автора к своим героям, сочувствие ко всем, вне зависимости от их жизненного пути, отсутствие приторной концовки и спокойный, ненавязчивый юмор», — поделился постановщик.