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Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская снялись в комедии «Соавторы». Смотрим трейлер

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Леона

Кинопрокатная компания «Леона» показала трейлер и постер комедии «Соавторы», в которой главные роли исполнили Егор Корешков («Горько»), Давид Сократян («Любовь Советского Союза») и Аня Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина»).

Фильм выйдет на экраны 10 сентября. Он расскажет историю о дружбе, творчестве и любви. В ее центре будет писатель, который переживает очередной неприятный вечер.

Главная литературная премия снова уходит другому автору, а среду после церемонии у героя похищают кошелек. Молодой карманник узнает о своей жертве, читает его книгу и решает напроситься к нему в ученики. 
 

Видео: Леона

Сценарий картины написал Павел Кошелев. Продюсерами стали Катерина Михайлова и Иван Кудрявцев. Режиссером выступил дебютант Филипп Ларс, выпусник мастерской Владимира Меньшова и Сергея Урселяка во ВГИК.

«Перед тем, как снимать свой первый полный метр я перелистал около пятисот сценариев за полгода. В истории Паши было то, чего мне так не хватало в других работах: доброе отношение автора к своим героям, сочувствие ко всем, вне зависимости от их жизненного пути, отсутствие приторной концовки и спокойный, ненавязчивый юмор», — поделился постановщик.

Кошелев добавил, что привнес в сценарий «знания о том, как устроен так называемый современный литературный процесс» и собственный жизненный опыт. «Все совместные подработки главных героев я взял не с потолка, а из собственной жизни: от работы в ростовой кукле до хожденяи по Москве с рекламой на телевизоре-рюкзаке», — пояснил сценарист.

Давид Сократян поделился, что «Соавторы» способен «успокоить, дать надежду и помочь сохранять веру в хорошее». Егор Корешков подчеркнул, что «фильм стоит внимания, потому что это живая история о людях, которые пытаются состояться и одновременно разобраться в отношениях с близкими».

«Это очень остроумное, тонкое, со вкусом написанное, иронично, озорно и с большой любовью к человеку снятое кино. Оно о человеке со всеми его слабостями, комплексами, „блоками“, обидами, иллюзиями и мечтами. Но и со всеми его талантами: ведь каждый человек в чем-то одарен и в чем-то особенно хорош. И это фильм, где люди помогают друг другу разгадать и раскрыть в себе какую-то сверхсилу. Это вдохновляющее кино», — заключил Иван Кудрявцев.

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