Роберт Дауни-мл. в роли Доктора Дума в первом трейлере «Мстителей: Судный день»

Трейлер впервые показывает масштабное объединение героев Marvel после событий «Мстителей: Финал». В ролике также можно увидеть новые кадры с Фантастической четверкой и намеки на мультивселенский конфликт. «Судный день» станет одним из ключевых проектов новой фазы Marvel. После него студия планирует выпустить фильм «Мстители: Секретные войны».