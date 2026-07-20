Роберт Дауни-мл. в роли Доктора Дума в первом трейлере «Мстителей: Судный день»

Marvel представила первый трейлер блокбастера «Мстители: Судный день» — новой главы киновселенной, которая объединит сразу несколько супергеройских команд. Премьера картины состоится 18 декабря 2026 года.
По сюжету Мстители, люди Икс, Фантастическая четверка, вакандцы и Новые Мстители объединятся, чтобы противостоять Доктору Думу. Главного злодея сыграл Роберт Дауни-мл., который ранее более десяти лет исполнял роль Тони Старка/Железного человека.
Трейлер впервые показывает масштабное объединение героев Marvel после событий «Мстителей: Финал». В ролике также можно увидеть новые кадры с Фантастической четверкой и намеки на мультивселенский конфликт. «Судный день» станет одним из ключевых проектов новой фазы Marvel. После него студия планирует выпустить фильм «Мстители: Секретные войны».
До выхода нового фильма о Мстителях зрители увидят еще одну крупную премьеру студии — картину «Человек-паук: Совершенно новый день», которая выйдет в мировой прокат уже 31 июля.