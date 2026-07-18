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Том Холланд назвал своего самого любимого супергероя

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Sony Pictures Releasing

Исполнитель роли Человека-паука Том Холланд назвал величайшего супергероя всех времен. По словам Холланда, этот титул заслуживает Железный человек в исполнении Роберта Дауни-мл. Об этом британский актер рассказал  на шоу Goat Talk.

Холланд отметил, что многие персонажи комиксов неоднократно меняли исполнителей, тогда как образ Тони Старка оказался неразрывно связан именно с Дауни-мл. «Многие играли Человека-паука или Бэтмена, но Железный человек остается единственным и неповторимым. То же можно сказать и о Росомахе», — отметил актер.

В выпуске также принял участие Мэтт Дэймон, который снялся вместе с Холландом в «Одиссее» Кристофера Нолана. Дэймон, в свою очередь, назвал величайшим супергероем именно Человека-паука, чем обрадовал коллегу.

Том Холланд дебютировал в роли Питера Паркера в фильме «Первый мститель: Противостояние» в 2016 году и с тех пор стал одним из ключевых актеров киновселенной Marvel. Новый блокбастер «Человек-паук: Совершенно новый день» с Холландом в главной роли выходит в мировой прокат 31 июля.

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