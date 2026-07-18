Том Холланд назвал своего самого любимого супергероя

Холланд отметил, что многие персонажи комиксов неоднократно меняли исполнителей, тогда как образ Тони Старка оказался неразрывно связан именно с Дауни-мл. «Многие играли Человека-паука или Бэтмена, но Железный человек остается единственным и неповторимым. То же можно сказать и о Росомахе», — отметил актер.