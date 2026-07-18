В аэропорту Китая появился «отдел по борьбе с мышами», в котором работают бездомные кошки

Кота Санбао, кошку Цуйхуа и их дочь Цуйго поселили в стеклянный домик, расположенный недалеко от выхода на посадку. «Офис» оборудован системой подачи свежего воздуха, диспенсером для воды и игровым комплексом. В аэропорту есть сотрудники, которые ухаживают за кошками и регулярно выводят их на «патрулирование» территории, чтобы те могли выполнять свои обязанности: ловить мышей.