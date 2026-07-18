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В аэропорту Китая появился «отдел по борьбе с мышами», в котором работают бездомные кошки

Афиша Daily
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Фото: Piotr Musioł/Unplash

В аэропорту китайского города Ланьчжоу приютили бездомных кошек и создали для них «отдел по борьбе с мышами». Теперь питомцы общаются с пассажирами, а также выходят на утренние «патрули», пишет Sоuth China Моrning Роst.

Кота Санбао, кошку Цуйхуа и их дочь Цуйго поселили в стеклянный домик, расположенный недалеко от выхода на посадку. «Офис» оборудован системой подачи свежего воздуха, диспенсером для воды и игровым комплексом. В аэропорту есть сотрудники, которые ухаживают за кошками и регулярно выводят их на «патрулирование» территории, чтобы те могли выполнять свои обязанности: ловить мышей.

Многие пассажиры специально останавливаются, чтобы сфотографировать кошек. Аэропорт регулярно публикует в социальных сетях информацию о повседневной жизни сотрудников этого «отдела по борьбе с мышами».

Пока китайские коты успешно строят карьеру на госслужбе, вьетнамским четвероногим пришлось спасаться от браконьеров. Местная полиция спасла более 400 кошек, которых, вероятно, хотели убить с целью продажи на мясо. Операцию по спасению провели вскоре после серии краж домашних питомцев в Хошимине.

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