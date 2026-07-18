На Бирюлевской линии метро началось строительство станций «Липецкая» и «Лебедянская»

Завершить первый участок Бирюлевской линии метро «ЗИЛ — Курьяново» планируют в 2028 году, второй — «Курьяново — Бирюлево» — в 2029-м. Новая линия свяжет БКЛ, Троицкую и Замоскворецкую ветки, а также МЦК и Павелецкое направление МЖД. Отмечается, что ее строительство улучшит транспортное обслуживание свыше миллиона жителей.