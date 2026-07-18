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На Бирюлевской линии метро началось строительство станций «Липецкая» и «Лебедянская»

Афиша Daily
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Фото: mos.ru

В Москве начали строить еще две станции Бирюлевской линии метро — «Липецкую» и «Лебедянскую». На обоих участках специалисты создают форшахты и возводят ограждающие конструкции, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, на «Липецкой» уже идет подготовка к созданию новой сети дождевой канализации и временной автомобильной дороги на период строительства. Ведется также вынос инженерных коммуникаций. 

На время возведения «Лебедянской» будет расширена объездная дорога, ведущая на дублер Липецкой улицы. Кроме того, около станций обновят асфальт и высадят растения.

© t.me/mos_sobyanin

Завершить первый участок Бирюлевской линии метро «ЗИЛ — Курьяново» планируют в 2028 году, второй — «Курьяново — Бирюлево» — в 2029-м.  Новая линия свяжет БКЛ, Троицкую и Замоскворецкую ветки, а также МЦК и Павелецкое направление МЖД. Отмечается, что ее строительство улучшит транспортное обслуживание свыше миллиона жителей.

«Сейчас работы развернуты уже на восьми из десяти запроектированных станций линии. Строительство шести — „ЗИЛ“, „Остров Мечты“, „Кленовый бульвар“, „Курьяново“, „Луганская“ и „Каспийская“ — идет активными темпами. На площадке будущих станций „Москворечье“ и „Бирюлёво“ ведется подготовка территорий», — рассказал мэр.

Еще в 2023 году Сергей Собянин показал дизайн будущей станции метро «Лебедянская». Он будет посвящен прогрессу российской промышленности. Основным материалом при отделке станет металл. Вход в метро и конструкция между платформами — оба с круглыми отверстиями — по задумке архитекторов будут напоминать прокатный лист.

Общая протяженность Бирюлевской линии составит 22 километра, на ней будет 10 новых станций. Ветка пройдет от станции «ЗИЛ» через семь районов города — Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. 

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