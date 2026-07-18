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Дэниэл Рэдклифф подарит голос принцу в новом мультфильме Netflix по «Золушке»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Netflix Animation

Дэниэл Рэдклифф, Янг Мазино и Питер Динклэйдж присоединились к актерскому составу анимационного фильма Netflix «Шаги» («Steps») по мотивам сказки о Золушке. Премьера запланирована на 20 ноября.

Рэдклифф озвучит Принца, Динклейдж — Родерика, а юный Мазино — Гефа. Сюжет сосредоточится на злых сестрах героини. По сюжету одну из сестер, Лилит, ложно обвиняют в срыве королевского бала с помощью магии. В попытке все исправить она случайно превращает свою сестру Марго в лягушку. Теперь Лилит предстоит объединиться с самой Золушкой, чтобы разрушить заклятие и спасти королевство.

Золушку озвучит Аманда Сайфред, а ее сестер — Али Вон и Стефани Сюй. Режиссерами фильма стали Джон Рипа, известный по мультфильму «Райя и последний дракон», и Элис Цзу, для которой этот проект станет полнометражным дебютом.

В России новую экранизацию «Золушки» снимут режиссер трилогии «Холоп» Клим Шипенко и Соня Карпунина, известная по комедии «Лотерея». Ожидается, что фильм выйдет 10 февраля 2028 года.

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