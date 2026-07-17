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«Холоп 3» собрал 1 млрд рублей в российском прокате

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: «Централ Партнершип»

17 июля сборы российского фильма «Холоп 3» достигли отметки в 1 млрд рублей, следует из данных ЕАИС. Премьера картины состоялась 11 июня. 

«Холоп 3» стал седьмым фильмом, который собрал более миллиарда в России в 2026 году. Ранее это удалось картинам «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино», «Сказка о царе Салтане», «Горничная» и «Майкл».

По сюжету главным героям нужно перевоспитать избалованную семью. Родителей сыграли Павел Прилучный и Кристина Асмус. По задумке, дети отправят их сначала в эпоху Петра I, а потом в Османскую империю XVI–XVII веков, где супруги попадут в рабство при дворе султана. 

К своим ролям вернулись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев и другие. Режиссером «Холопа-3» вновь стал Клим Шипенко.

Фильм «Холоп» вышел на экраны в конце 2019 года. Он рассказывает об избалованном мажоре Грише, которого за плохое поведение отправили в XIX век. В январе 2024 года на экраны вышло продолжение, в нем перевоспитывать пришлось девочку из богатой семьи Катю.

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