Исследование: походы в музеи, кино и театры могут замедлять старение организма

Выяснилось, что у людей, которые ходили в кино, театры, музеи или на концерты хотя бы раз в несколько месяцев, средний физиологический возраст составлял 66,9 года. У тех, кто почти не участвовал в культурной жизни, этот показатель достигал 69,9 года. Разница оказалась равна примерно трем годам.