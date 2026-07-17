Исследование: походы в музеи, кино и театры могут замедлять старение организма

Регулярные походы в музеи, кинотеатры, театры и на концерты могут замедлить старение организма. К такому выводу пришли исследователи из Японии, чья работа опубликована в Journal of Epidemiology and Community Health. Результататами их исследования поделилось издание Science Daily.
Ученые проанализировали данные 1899 жителей Англии 50 лет и старше, собранные в ходе долгосрочного исследования старения населения. Они сравнили физиологический возраст участников — показатель, отражающий состояние организма, — с тем, насколько часто люди посещали культурные мероприятия.
Выяснилось, что у людей, которые ходили в кино, театры, музеи или на концерты хотя бы раз в несколько месяцев, средний физиологический возраст составлял 66,9 года. У тех, кто почти не участвовал в культурной жизни, этот показатель достигал 69,9 года. Разница оказалась равна примерно трем годам.
Для оценки физиологического возраста исследователи учитывали сразу несколько показателей здоровья, включая артериальное давление, уровень холестерина, состояние легких, скорость ходьбы и силу хвата. Авторы предполагают, что культурный досуг может положительно влиять на здоровье сразу по нескольким причинам. Посещение культурных мероприятий способствует социализации, помогает поддерживать психическое здоровье и может мотивировать людей вести более здоровый образ жизни.
При этом ученые подчеркивают, что работа пока не доказывает прямую причинно-следственную связь. Возможно, более здоровые люди просто чаще находят силы и возможности для походов в музеи и кино.
Тем не менее исследователи считают культурную активность потенциально важным инструментом общественного здравоохранения. По их словам, положительный эффект от регулярного участия в культурной жизни может быть сопоставим с влиянием частой физической активности.
Авторы работы также призвали сделать культурные мероприятия более доступными — как финансово, так и географически, — чтобы больше людей могли пользоваться их потенциальными преимуществами для здоровья.