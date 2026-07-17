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В экранизации God of War заменят исполнителя главной роли после травмы Райана Херста

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Amazon

Amazon MGM Studios и Sony Pictures Television решили найти нового исполнителя роли Кратоса в сериале по играм God of War. Райан Херст, которого ранее утвердили на главную роль, серьезно травмировался на съемках, сообщает Deadline.

В конце июня актер порвал бицепс во время выполнения трюка. Херсту сделали операцию, сейчас он проходит реабилитацию. После происшествия производство сериала приостановили.

Точные сроки восстановления актера неизвестны. При подобных травмах реабилитация обычно занимает от четырех до шести месяцев, а возвращение полной силы — до года. Из-за физической нагрузки, которую предполагает роль Кратоса, Херст, вероятно, не смог бы вернуться к съемкам до 2027 года.

По данным Deadline, студии сочли, что производственный график не позволяет ждать полного восстановления актера. Подготовку к возобновлению съемок планируют начать в середине августа, а производство — в середине октября.

Херст готовился к роли несколько месяцев и набрал около 18 килограмм мышечной массы. На протяжении нескольких месяцев он усердно работал на съемочной площадке в Ванкувере, исполняя физически сложную роль, пока не получил травму во время работы.

К моменту происшествия команда полностью закончила четыре эпизода. Их переснимут с новым исполнителем роли Кратоса. Использовать значительную часть готового материала будет сложно еще и потому, что Атрея играет ребенок — Каллум Винсон, который может заметно измениться за время перерыва.

Съемки экранизации God of War начались в феврале. Prime Video сразу заказал два сезона, которые планируют снять подряд. Проектом руководит сценарист и продюсер Рональд Д.Мур, работавший над сериалами «Звездный крейсер „Галактика“» и «Ради всего человечества».

Сериал будет следовать сюжету двух последних игр God of War, в которых появился десятилетний сын Кратоса Атрей. Вместе они отправятся в путешествие, чтобы развеять прах жены и матери Фей. В ходе приключений Кратос будет учить сына, как стать лучшим богом, а Атрей попытается научить отца быть более человечным.

В актерский состав также вошли Мэнди Патинкин в роли Одина, Эд Скрейн в роли Бальдра, Макс Паркер в роли Хеймдалля, Оулавюр Дарри Оулафссон в роли Тора, Тереза Палмер в роли Сиф, Аластер Дункан в роли Мимира, Джефф Гулка в роли Синдри и Дэнни Вудберн в роли Брока.

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