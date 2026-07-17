В экранизации God of War заменят исполнителя главной роли после травмы Райана Херста

Точные сроки восстановления актера неизвестны. При подобных травмах реабилитация обычно занимает от четырех до шести месяцев, а возвращение полной силы — до года. Из-за физической нагрузки, которую предполагает роль Кратоса, Херст, вероятно, не смог бы вернуться к съемкам до 2027 года.