Триллер «Бегущая» с Галь Гадот выйдет в российский прокат

«Вольга» выпустит 3 сентября в российский прокат экшн-триллер «Бегущая». Об этом сообщили в соцсетях кинокомпании, где также опубликовали дублированный трейлер.
В центре сюжета — успешный адвокат Майя, которая готовится к важному судебному процессу. Во время утренней пробежки загадочный голос в телефонной трубке сообщает ей, что ее маленький сын похищен. Чтобы спасти ребенка, героине предстоит выполнить указания психопата и пробежать через весь Лондон.
Главную роль исполнила Галь Гадот. С ней на экране появятся Дэмиан Льюис («Миллиарды», «Братья по оружию»), Альфред Энок («Беги») и Рори Уилмот, который появится в сериале HBO о Гарри Поттере.
Режиссером выступил Кевин МакДональд, снявший «Мавританца» и «Большую игру». Сценарий написал Марк Гибсон, который прежде работал над семейными фильмами «Снежные псы» и «Дикие».
МакДональд также известен как документалист. В 2000 году он получил «Оскар» за картину «Один день в сентябре», посвященную убийству 11 израильских спортсменов на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.