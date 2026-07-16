Триллер «Бегущая» с Галь Гадот выйдет в российский прокат

В центре сюжета — успешный адвокат Майя, которая готовится к важному судебному процессу. Во время утренней пробежки загадочный голос в телефонной трубке сообщает ей, что ее маленький сын похищен. Чтобы спасти ребенка, героине предстоит выполнить указания психопата и пробежать через весь Лондон.