В метро Москвы появилась «Тройка» с леопардовым принтом

Московский метрополитен совместно с Минприроды России выпустил карту «Тройка» с леопардовым принтом. Так ведомства привлекают внимание к программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе.
«Леопардовый узор всегда в моде», — пишет Московский транспорт. Приобрести карту можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская», «Трубная» и МЦК «Измайлово», а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.
Недавно в московском транспорте запустили оплату виртуальной «Тройкой» через NFC. В метро, МЦК, МЦД и на речном транспорте нужно поднести экран смартфона с QR-кодом к считывателю на турникете. В автобусах, электробусах, трамваях и на станциях МЦД с валидаторами — отсканировать код на экране валидатора.
На речных трамваях № 1 (Киевский — Парк Фили) и № 4 (Лужники — Киевский) подорожал проезд. В будни по «Тройке» — 400 рублей, при бесконтактной оплате — 450, по биометрии — 300. В выходные и праздники — 700, 750 и 600 соответственно. Поездки на всех маршрутах остаются включены в безлимитные «Единые» на 30, 90 и 365 дней.