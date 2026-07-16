«Внезапно» Русукэ Хамагути выйдет в мировой прокат 25 ноября
Post Malone выступит на закрытии чемпионата мира по футболу
Россияне смогут увидеть парад планет 12 августа
ФАНК запустил бесплатную онлайн-платформу с научными фильмами и лекциями
В Китае обнаружили самые древние на планете образцы янтаря
В сети появился новый трейлер комедии «Спа-уик-энд» с Анной Фэрис и Айлой Фишер
Во Франции разработают мини-дрон для уничтожения комаров
Джессика Альба снимется в ремейке «Из 13 в 30»
«Одиссея» Кристофера Нолана получила 98% свежести на Rotten Tomatoes
На «Хлебозаводе» в Москве состоится самая большая встреча кудрявых людей в России
В «Яндекс Go» появилась быстрая доставка цветов
Собянин открыл новую набережную между Шелепихинским и Белорусским мостами
«Пари фест» объявил секретного артиста фестиваля
Появился первый тизер «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном
Энтони Ипполито — в роли Сильвестра Сталлоне в трейлере фильма о создании «Рокки»
В Москве появится первое городское пространство от «Яндекса»
Летний фестиваль в «Новом Иерусалиме» завершился гала-концертом с участием дирижера Валерия Гергиева
Звезды кей-поп-группы NCT Джено и Джемин в трейлере фильма «Время сиять»
«Влюбись в меня, если осмелишься» вернется в кинотеатры 13 августа
Новый фильм Кустурицы по повести Распутина будет называться «Чуружанка»
Шоло Маридуэнья вернется к роли Синего Жука в «Человеке завтрашнего дня»
Китаянка помогла мужу выйти из вегетативного состояния, кусая его за пальцы ног
Энди Серкис снова стал Голлумом в ролике со съемок приквела «Властелина Колец»
Фестиваль для родителей и детей «Родителям можно» пройдет на Болотной площади
На речных трамваях №1 и 4 подорожал проезд. Поездка в выходные по «Тройке» обойдется в 700 рублей
Опрос: только 7% российских компаний работают с людьми с аутизмом
LEGO выпустила набор с домами Губки Боба, Патрика и Сквидварда
Площадь Каспийского моря сократилась на 7,4% с 1996 года

В метро Москвы появилась «Тройка» с леопардовым принтом

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Метро Москвы»

Московский метрополитен совместно с Минприроды России выпустил карту «Тройка» с леопардовым принтом. Так ведомства привлекают внимание к программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе.

«Леопардовый узор всегда в моде», — пишет Московский транспорт. Приобрести карту можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская», «Трубная» и МЦК «Измайлово», а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Недавно в московском транспорте запустили оплату виртуальной «Тройкой» через NFC. В метро, МЦК, МЦД и на речном транспорте нужно поднести экран смартфона с QR-кодом к считывателю на турникете. В автобусах, электробусах, трамваях и на станциях МЦД с валидаторами — отсканировать код на экране валидатора.

На речных трамваях № 1 (Киевский — Парк Фили) и № 4 (Лужники — Киевский) подорожал проезд. В будни по «Тройке» — 400 рублей, при бесконтактной оплате — 450, по биометрии — 300. В выходные и праздники — 700, 750 и 600 соответственно. Поездки на всех маршрутах остаются включены в безлимитные «Единые» на 30, 90 и 365 дней.

Расскажите друзьям