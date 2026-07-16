В метро Москвы появилась «Тройка» с леопардовым принтом

Недавно в московском транспорте запустили оплату виртуальной «Тройкой» через NFC. В метро, МЦК, МЦД и на речном транспорте нужно поднести экран смартфона с QR-кодом к считывателю на турникете. В автобусах, электробусах, трамваях и на станциях МЦД с валидаторами — отсканировать код на экране валидатора.