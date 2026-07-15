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Собянин открыл новую набережную между Шелепихинским и Белорусским мостами

Афиша Daily
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Фото: mos.ru

Мэр Сергей Собянин открыл новую набережную в Москве между Шелепихинским и Белорусским железнодорожным мостами. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Ее длина — 825 метров. Она расположена на правом берегу Москвы-реки.

«Новая набережная — часть масштабного благоустройства большого участка правого берега Москвы-реки длиной порядка семи километров на западе столицы. На протяжении десятилетий здесь была промзона, теперь зоны у воды возвращаются жителям города», — говорится в соцсетях мэра.

Реконструкцию набережной между Шелепихинским и Белорусским мостами начали в 2023-м. Специалисты обустроили 1,9 км пешеходных и велосипедных дорожек, установили детскую и спортивную площадки и разбили газон площадью один гектар.

Вдоль площадки проходит регулярный маршрут речного транспорта Киевский — Парк «Фили». Попасть на него можно с причала Береговой, который находится поблизости.

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