Летний фестиваль в «Новом Иерусалиме» завершился гала-концертом с участием дирижера Валерия Гергиева

В этом году фестиваль был посвящен 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программу вошли сочинения самого композитора, а также авторов, повлиявших на его творческий путь, — Мусоргского, Малера, Вагнера, Прокофьева и Стравинского. За пять дней на сцене выступили Госоркестр России имени Светланова, Российский национальный оркестр, Большой симфонический оркестр имени Чайковского и Российский национальный молодежный симфонический оркестр.