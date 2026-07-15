Летний фестиваль в «Новом Иерусалиме» завершился гала-концертом с участием дирижера Валерия Гергиева

С 8 по 12 июля в музее «Новый Иерусалим» прошел фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей». Завершился он гала-концертом под открытым небом, который собрал 1600 зрителей.
В этом году фестиваль был посвящен 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программу вошли сочинения самого композитора, а также авторов, повлиявших на его творческий путь, — Мусоргского, Малера, Вагнера, Прокофьева и Стравинского. За пять дней на сцене выступили Госоркестр России имени Светланова, Российский национальный оркестр, Большой симфонический оркестр имени Чайковского и Российский национальный молодежный симфонический оркестр.
Главным событием вечера стало выступление Валерия Гергиева — для маэстро это был первый выход на фестивале. Он дирижировал Российским национальным молодежным симфоническим оркестром. Солировали скрипачка Елена Таросян и пианист Абисал Гергиев.
У посетителей также была возможность бесплатно познакомиться с экспозициями музея. Специально к фестивалю продлили выставку «Саврасов и тишина», а также представили проект «Лаки. Большая история в миниатюре» с работами четырех центров лаковой миниатюры — Федоскина, Палеха, Мстеры и Холуя.