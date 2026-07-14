Роберт Де Ниро и Адам Скотт в первом трейлере триллера «Человек-шепот»

Netflix опубликовал первый трейлер психологического триллера «Человек-шепот». Фильм основан на бестселлере Алекса Норта и выйдет на стриминге 28 августа.
У овдовевшего писателя-криминалиста похищают восьмилетнего сына. Он обращается за помощью к отцу — бывшему полицейскому следователю, с которым давно не общался. Вскоре выясняется, что похищение связано с делом многолетней давности — серийным убийцей по прозвищу «Человек-шепот».
Главные роли в картине исполнят Мишель Монахан («Белый лотос», «Настоящий детектив»), Адам Скотт («Разделение», «Парки и зоны отдыха») и Роберт Де Ниро («Таксист», «Ирландец»). Режиссером выступит Джеймс Эшкрофт («Жестокая расплата»), а сценаристами — Бен Джейкоби и Чейз Палмер.
Недавно Де Ниро в интервью Page Six признался, что сомневался в успехе «Таксиста» — картины, которая в итоге стала культовой и собрала 27,6 млн долларов в мировом прокате. Актер отметил, что никогда не задумывается о том, насколько влиятельным окажется тот или иной проект. По его словам, это не в его власти.