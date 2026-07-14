Роберт Де Ниро и Адам Скотт в первом трейлере триллера «Человек-шепот»

Недавно Де Ниро в интервью Page Six признался, что сомневался в успехе «Таксиста» — картины, которая в итоге стала культовой и собрала 27,6 млн долларов в мировом прокате. Актер отметил, что никогда не задумывается о том, насколько влиятельным окажется тот или иной проект. По его словам, это не в его власти.