Роберт Де Ниро и Адам Скотт в первом трейлере триллера «Человек-шепот»

Пол Радд в эксклюзивном отрывке из комедии «Это хит!»
В Красноярске, Москве и Екатеринбурге пройдет гастрофестиваль «Тайгастро»
Бренд Victoria's Secret выпустил аромат Эль Вудс из «Блондинки в законе»
В «Музеоне» 19 июля пройдет водный фестиваль «Две реки»
Кэри Маллиган и Билли Айлиш сыграют мать и дочь в фильме «Под стеклянным колпаком»
Кайя Гербер появилась в роли школьницы из 80-х в трейлере «Осколков» Райана Мерфи
В легкой атлетике ввели новые правила съемки, чтобы не сексуализировать спортсменок
В «Фаланстере» пройдет презентация книги Семена Павлюка «Все цвета Африки»
Франшиза «Элвин и бурундуки» получит перезапуск
Вышел новый трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»
Райан Рейнолдс отправляется в Россию во время холодной войны в трейлере боевика «Сигнал бедствия»
Медианная зарплата курьеров в Москве выросла до 150 тыс. рублей
На МЦД-2 запустили оплату проезда по биометрии
Бывший танцор Татьяны Булановой просит певицу перестать «поливать его грязью»
16 нобелевских лауреатов призвали принять меры из-за влияния ИИ на экономику
Педро Паскаль в первом тизере фильма «Бегемот!» про виолончелиста
PinkPantheress дебютирует в кино в проекте режиссеров «Всё везде и сразу»
Начались съемки сериала «Живая» — детектива Okko с Петром Федоровым и Паулиной Андреевой
ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет финал ЧМ по футболу
Москвичам предложили выбрать названия для новых городских электричек
Ресторан в США убрал цены из меню — и стал зарабатывать больше
Британский пилот во время испытательного полета написал в небе «Мне скучно»
Исследование: курение вейпов может снижать выносливость у молодежи
Денис Виленкин (он пишет для нас о кино) снимет свой первый полный метр. В нем сыграет Пелагея
«Монстры на каникулах-5» выйдут 8 октября 2027 года
Первый кинофестиваль «Сделано женщинами» объявил победителей
Новым директором Музея Москвы стала Мария Баландина
Москвич придумал необычный способ выгуливать собаку, которая почти не может ходить

Роберт Де Ниро и Адам Скотт в первом трейлере триллера «Человек-шепот»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Netflix

Netflix опубликовал первый трейлер психологического триллера «Человек-шепот». Фильм основан на бестселлере Алекса Норта и выйдет на стриминге 28 августа.

У овдовевшего писателя-криминалиста похищают восьмилетнего сына. Он обращается за помощью к отцу — бывшему полицейскому следователю, с которым давно не общался. Вскоре выясняется, что похищение связано с делом многолетней давности — серийным убийцей по прозвищу «Человек-шепот».

Главные роли в картине исполнят Мишель Монахан («Белый лотос», «Настоящий детектив»), Адам Скотт («Разделение», «Парки и зоны отдыха») и Роберт Де Ниро («Таксист», «Ирландец»). Режиссером выступит Джеймс Эшкрофт («Жестокая расплата»), а сценаристами — Бен Джейкоби и Чейз Палмер.

Видео: Netflix

Недавно Де Ниро в интервью Page Six признался, что сомневался в успехе «Таксиста» — картины, которая в итоге стала культовой и собрала 27,6 млн долларов в мировом прокате. Актер отметил, что никогда не задумывается о том, насколько влиятельным окажется тот или иной проект. По его словам, это не в его власти.

Расскажите друзьям