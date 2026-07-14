Москвичам предложили выбрать названия для новых городских электричек

Как сообщил Сергей Собянин, новые имена продолжат «птичью» традицию городского транспорта. Ранее свои названия уже получили поезда «Иволга» и «Ласточка». Теперь москвичам предлагают выбрать один из четырех вариантов: «Грач», «Скворец», «Королек» или «Лазоревка». Кроме того, участники голосования могут предложить собственный вариант.