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Москвичам предложили выбрать названия для новых городских электричек

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Юлия Морозова/Агентство «Москва»

На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за названия новых электропоездов серии ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые курсируют по Московским центральным диаметрам.

Как сообщил Сергей Собянин, новые имена продолжат «птичью» традицию городского транспорта. Ранее свои названия уже получили поезда «Иволга» и «Ласточка». Теперь москвичам предлагают выбрать один из четырех вариантов: «Грач», «Скворец», «Королек» или «Лазоревка». Кроме того, участники голосования могут предложить собственный вариант.

Поезда ЭП2Д и ЭП2ДМ уже работают на всех четырех линиях МЦД. При этом обновленные составы ЭП2ДМ постепенно заменяют старые электрички на Ярославском направлении.

Электропоезда, выпускаемые Демиховским машиностроительным заводом, оборудованы системами климат-контроля, местами для маломобильных пассажиров и креплениями для велосипедов. Модификация ЭП2ДМ полностью собрана из российских комплектующих и отличается обновленным дизайном кабины, новыми сиденьями, USB-разъемами для зарядки устройств и медиаэкранами в салоне.

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