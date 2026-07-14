Москвичам предложили выбрать названия для новых городских электричек

На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за названия новых электропоездов серии ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые курсируют по Московским центральным диаметрам.
Как сообщил Сергей Собянин, новые имена продолжат «птичью» традицию городского транспорта. Ранее свои названия уже получили поезда «Иволга» и «Ласточка». Теперь москвичам предлагают выбрать один из четырех вариантов: «Грач», «Скворец», «Королек» или «Лазоревка». Кроме того, участники голосования могут предложить собственный вариант.
Поезда ЭП2Д и ЭП2ДМ уже работают на всех четырех линиях МЦД. При этом обновленные составы ЭП2ДМ постепенно заменяют старые электрички на Ярославском направлении.
Электропоезда, выпускаемые Демиховским машиностроительным заводом, оборудованы системами климат-контроля, местами для маломобильных пассажиров и креплениями для велосипедов. Модификация ЭП2ДМ полностью собрана из российских комплектующих и отличается обновленным дизайном кабины, новыми сиденьями, USB-разъемами для зарядки устройств и медиаэкранами в салоне.