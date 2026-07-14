PinkPantheress дебютирует в кино в проекте режиссеров «Всё везде и сразу»

PinkPantheress обрела популярность в 2021 году — тогда ее треки активно использовали для видео в тиктоке. Певица исполняет музыку в жанре танцевального попа. Ее песни короткие и редко превышают две минуты. На счету PinkPantheress два микстейпа — дебютный «To Hell with It» и выпущенный в 2025 году «Fancy That». Ее единственный полноценный студийный альбом «Heaven Knows» вышел в 2023-м.