PinkPantheress дебютирует в кино в проекте режиссеров «Всё везде и сразу»

PinkPantheress дебютирует в игровом кино, сообщает Deadline. Певица вошла в актерский состав нового фильма Дэниела Шайнерта и Дэниела Квана, известных по оскароносной картине «Всё везде и сразу». Релиз проекта запланирован на 19 ноября 2027 года.
Сюжет затронет темы глобального потепления и путешествий во времени, включит в себя элементы супергероики. В фильме будут две временные линии — в 1980-х и в наши дни.
В мае стало известно об участии Мэтта Деймона. Тогда же сообщалось, что у проекта пока нет официального названия, а съемки должны были стартовать этим летом в Лос-Анджелесе. Продюсерами картины выступают Кван, Шайнерт и Джонатан Ван, а со стороны студии Universal проект курируют Сара Скотт и Жаклин Гарелл.
PinkPantheress обрела популярность в 2021 году — тогда ее треки активно использовали для видео в тиктоке. Певица исполняет музыку в жанре танцевального попа. Ее песни короткие и редко превышают две минуты. На счету PinkPantheress два микстейпа — дебютный «To Hell with It» и выпущенный в 2025 году «Fancy That». Ее единственный полноценный студийный альбом «Heaven Knows» вышел в 2023-м.