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Бывший танцор Татьяны Булановой просит певицу перестать «поливать его грязью»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @dimaberegulya

Бывший танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля, который прославился в конце лета прошлого года благодаря своим «энергосберегающим» танцам, обратился к певице. Он попросил перестать ее обсужать его в негативном ключе.

«Сколько можно о нас плохо говорить? Уже все все забыли, а вы все продолжаете. Я на самом деле не хотел записывать это видео, но мне прислали новое интервью с Борисом Корчевниковым, я его увидел. Знаете, уже прям несмешно», — сказал Берегуля.

Он отметил, что проработал с певицей 25 лет и никогда не говорил о ней ничего плохого. При этом Буланова продолжает вспоминать старую историю. «Мы были членами вашей команды. И даже если в этот вечер плохо станцевали, вы все равно должны по идее нас защищать, оберегать, но нет. Вы продолжаете о нас плохо говорить», — отметил Дмитрий.

Видео:&nbsp;@dimaberegulya

Он добавил, что до этого артистку устраивала работа танцовщиков. Она резко изменила мнение только после того, как видео завирусилось в сети. «Честно, все это очень неприятно и некрасиво. Вы — заслуженная артистка и продолжаете поливать грязью своих бывших танцоров», — подчеркнул танцор.

Он сообщил, что Буланова уже набрала себе новых танцоров-девушек, но это не дает ей права негативно высказываться о бывших коллегах. Он предложил ей забыть эту историю и успокоиться.

В августе 2025 года танцоры Татьяны Булановой стали звездами соцсетей. Все благодаря их ярким выступлениям с медленными и минималистичными движениями, которые назвали «энергосберегающими». В комментариях под видео начали шутить: «Певица не бросила тех, с кем начинала», «Чисто номер родителей на выпускном».

«Афиша Daily» тогда поговорила с Берегулей. Танцор, в частности, сказал, что вместе с хейтом они получают огромное количество поддержки. «У нас нет задачи как‑то соответствовать супермодным веяниям в танцах. Мы работаем не с Zivert, а со звездой девяностых. Но у нас хореография не совсем олдскульная, там абсолютно разные стили перемешаны: хип-хоп, эстрадный танец, трюки какие‑то», ― отмечал он.

В сентябре появились слухи об увольнении Берегули из коллектива Татьяны Булановой. В комментарии «Афише Daily» танцор тогда сказал, что продолжает работать с певицей.

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