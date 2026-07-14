Бывший танцор Татьяны Булановой просит певицу перестать «поливать его грязью»

Он отметил, что проработал с певицей 25 лет и никогда не говорил о ней ничего плохого. При этом Буланова продолжает вспоминать старую историю. «Мы были членами вашей команды. И даже если в этот вечер плохо станцевали, вы все равно должны по идее нас защищать, оберегать, но нет. Вы продолжаете о нас плохо говорить», — отметил Дмитрий.