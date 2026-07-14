16 нобелевских лауреатов призвали принять меры из-за влияния ИИ на экономику

Британский пилот во время испытательного полета написал в небе «Мне скучно»
На МЦД-2 запустили оплату проезда по биометрии
Бывший танцор Татьяны Булановой просит певицу перестать «поливать его грязью»
Педро Паскаль в первом тизере фильма «Бегемот!» про виолончелиста
PinkPantheress дебютирует в кино в проекте режиссеров «Всё везде и сразу»
Начались съемки сериала «Живая» — детектива Okko с Петром Федоровым и Паулиной Андреевой
ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет финал ЧМ по футболу
Москвичам предложили выбрать названия для новых городских электричек
Ресторан в США убрал цены из меню — и стал зарабатывать больше
Исследование: курение вейпов может снижать выносливость у молодежи
Денис Виленкин (он пишет для нас о кино) снимет свой первый полный метр. В нем сыграет Пелагея
«Монстры на каникулах-5» выйдут 8 октября 2027 года
Первый кинофестиваль «Сделано женщинами» объявил победителей
Новым директором Музея Москвы стала Мария Баландина
Москвич придумал необычный способ выгуливать собаку, которая почти не может ходить
В России сбой в работе сайтов Google, Apple и GitHub
В России допустили введение ограничений на соцсети и ИИ-чат-боты для детей
89% россиян положительно оценили свой опыт использования нейросетей
Кристофер Нолан не согласился с Мэттом Деймоном, назвавшим «Одиссею» последним голливудским эпиком
Короткие ссылки Telegram вновь заработали по всему миру
Минпросвещения открестилось от заявлений о «бежевых мамах» и мармеладе в виде червей
Вышел первый тизер сериала «Хрустальное озеро» — приквела «Пятницы, 13-е»
Фильм Анджелины Джоли «Без крови» с Сальмой Хайек получил дату проката
Археологи нашли нетронутый город майя — он может помочь разгадать причину гибели цивилизации
Джуди Денч подбросила дохлую крысу в почтовый ящик соседки
В «Жан-Жаке» одновременно отметят полуфинал чемпионата мира по футболу и День взятия Бастилии
Собака из Москвы стала приемной мамой для найденного на улице котенка
На веранде Fābula Radio электронные музыканты озвучат 11 работ Дзиги Вертова

16 нобелевских лауреатов призвали принять меры из-за влияния ИИ на экономику

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Igor Omilaev/Unsplash

Более 200 исследователей и экономистов опубликовали совместное заявление о влиянии ИИ на экономику. Они призвали правительства и руководителей технологических компаний срочно разработать меры регулирования, которые помогут справиться с экономическими последствиями развития искусственного интеллекта.

По мнению подписантов, развитие ИИ в ближайшие десять лет способно привести к беспрецедентной трансформации экономики — более масштабной, чем промышленная революция. У этого есть как риски, такие как массовое вытеснение работников с рынка труда, так и позитивные возможности, включая существенное повышение уровня жизни.

Авторы обращения призвали активнее изучать экономические последствия внедрения ИИ, а также начать разработку мер и создание институтов, необходимых для того, чтобы технология приносила пользу обществу.

Среди подписавших заявление — 16 нобелевских лауреатов по экономике, включая авторов книги «Почему одни страны богатые, а другие бедные» Дарона Аджемоглу и Саймона Джонсона, получивших премию за исследования влияния общественных институтов на благосостояние стран, специалиста по международной торговле Пола Кругмана и бывшего председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, отмеченного за изучение банков и финансовых кризисов.

Обращение также подписали финансовый директор OpenAI Сара Фрайар, главный научный сотрудник Google DeepMind Джефф Дин, сооснователь Anthropic Джек Кларк и сотрудники компании — разработчика чат-бота Claude.

Расскажите друзьям