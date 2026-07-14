16 нобелевских лауреатов призвали принять меры из-за влияния ИИ на экономику

Более 200 исследователей и экономистов опубликовали совместное заявление о влиянии ИИ на экономику. Они призвали правительства и руководителей технологических компаний срочно разработать меры регулирования, которые помогут справиться с экономическими последствиями развития искусственного интеллекта.
По мнению подписантов, развитие ИИ в ближайшие десять лет способно привести к беспрецедентной трансформации экономики — более масштабной, чем промышленная революция. У этого есть как риски, такие как массовое вытеснение работников с рынка труда, так и позитивные возможности, включая существенное повышение уровня жизни.
Авторы обращения призвали активнее изучать экономические последствия внедрения ИИ, а также начать разработку мер и создание институтов, необходимых для того, чтобы технология приносила пользу обществу.
Среди подписавших заявление — 16 нобелевских лауреатов по экономике, включая авторов книги «Почему одни страны богатые, а другие бедные» Дарона Аджемоглу и Саймона Джонсона, получивших премию за исследования влияния общественных институтов на благосостояние стран, специалиста по международной торговле Пола Кругмана и бывшего председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, отмеченного за изучение банков и финансовых кризисов.
Обращение также подписали финансовый директор OpenAI Сара Фрайар, главный научный сотрудник Google DeepMind Джефф Дин, сооснователь Anthropic Джек Кларк и сотрудники компании — разработчика чат-бота Claude.