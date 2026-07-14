16 нобелевских лауреатов призвали принять меры из-за влияния ИИ на экономику

По мнению подписантов, развитие ИИ в ближайшие десять лет способно привести к беспрецедентной трансформации экономики — более масштабной, чем промышленная революция. У этого есть как риски, такие как массовое вытеснение работников с рынка труда, так и позитивные возможности, включая существенное повышение уровня жизни.