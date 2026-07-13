Фильм Анджелины Джоли «Без крови» с Сальмой Хайек получил дату проката

Режиссерская работа Анджелины Джоли «Без крови» («Without Blood») получила дату американского релиза. Картина с Сальмой Хайек и Демианом Бичиром выйдет в кинотеатрах США 18 сентября. Об сообщил Variety. Будут ли ленту прокатывать в России, пока неизвестно.
Мировая премьера картины состоялась в сентябре 2024 года на международном кинофестивале в Торонто. Лента основана на одноименном романе итальянского писателя Алессандро Барикко. Сценарий Джоли написала вместе с самим автором книги.
По словам Джоли, фильм обращается к «универсальным истинам о травме, памяти и исцелении». Режиссер также отметила, что надеется, что игра Сальмы Хайек и Демиана Бичира поможет зрителям начать разговор на темы, поднятые в романе Барикко.
Сама Хайек назвала работу с Джоли «глубоко обогащающим опытом». Актриса отметила, что фильм рассказывает о том, как пережитые раны формируют человека и сколько сил требуется, чтобы двигаться дальше.
Для Анджелины Джоли «Без крови» стал шестым режиссерским проектом после фильмов «Место во времени», «В краю крови и меда», «Несломленный», «Лазурный Берег» и «Сначала они убили моего отца».