Фильм Анджелины Джоли «Без крови» с Сальмой Хайек получил дату проката

По словам Джоли, фильм обращается к «универсальным истинам о травме, памяти и исцелении». Режиссер также отметила, что надеется, что игра Сальмы Хайек и Демиана Бичира поможет зрителям начать разговор на темы, поднятые в романе Барикко.