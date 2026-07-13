В Амстердаме в мусоре нашли картину XVII века, похищенную нацистами

Бранд добавил, что картину вернут наследникам Гудстиккера. Они искали полотно в течение десятилетий после того, как оно исчезло во время Второй мировой войны. Месяцем ранее Бранд нашел еще одну работу из коллекции Гудстиккера — она хранилась у потомков генерала СС.