В Амстердаме в мусоре нашли картину XVII века, похищенную нацистами

В Амстердаме среди мусора на одной из улиц обнаружили картину XVII века, некогда похищенную нацистами из коллекции торговца искусством Жака Гудстиккера. Об этом написал ТАСС со ссылкой на арт-детектива Артура Бранда.
Полотно времен золотого века нидерландской живописи нашел местный житель Роберт ван дер Хук. На нем изображен интерьер амстердамской церкви Ньиве Керк. Работу предположительно выполнил художник Хендрик ван дер Бург.
«Она лежала среди кучи мусора, явно предназначенного для вывоза городской службой уборки улиц. Я забрал ее с собой, потому что подумал, что выбрасывать ее жалко», — рассказал ван дер Хук.
Бранд добавил, что картину вернут наследникам Гудстиккера. Они искали полотно в течение десятилетий после того, как оно исчезло во время Второй мировой войны. Месяцем ранее Бранд нашел еще одну работу из коллекции Гудстиккера — она хранилась у потомков генерала СС.
Жак Гудстиккер был одним из крупнейших в Нидерландах торговцев произведениями искусства первой половины XX века. После оккупации Нидерландов в 1940 году он бежал из страны и погиб в пути. Коллекцию Гудстиккера, в которую входило более тысячи работ, разграбили нацисты.
Хендрик ван дер Бург — нидерландский художник XVII века. Он представлял Делфтскую школу живописи и писал жанровые сцены, интерьеры и городские пейзажи. Помимо Делфта, он работал в Лейдене и Амстердаме.