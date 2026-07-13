Венсан Линдон в роли бывшего каторжника Жана Вальжана в дублированном трейлере «Отверженных»

Бюджет картины превышает 40 млн долларов, это одна из самых дорогих франкоязычных постановок в истории. The Hollywood Reporter называет проект попыткой Франции вернуть себе текст Гюго после десятилетий, в течение которых он ассоциировался с бродвейским мюзиклом и его экранизацией 2012 года с Хью Джекманом, Расселлом Кроу и Энн Хэтэуэй. Фильм Фреда Кавайе опирается не на них, а на оригинальный роман и делает акцент на историческом реализме и приключенческой составляющей.