Венсан Линдон в роли бывшего каторжника Жана Вальжана в дублированном трейлере «Отверженных»

«Экспонента Фильм» представила дублированный тизер-трейлер «Отверженных» по роману Виктора Гюго. В российский прокат картина Фреда Кавайе («Под огнем» и «Все ради нее») выйдет 15 октября.
Произведение вышло в 1862 году. В центре сюжета — бывший каторжник Жан Вальжан, отсидевший 19 лет за кражу буханки хлеба ради голодающих детей. На свободе его преследует инспектор Жавер, который считает, что преступник не может исправиться.
В тизере показаны поединки на мечах, тюремные камеры и революционный хаос Парижа XIX века. Роль Вальжана в зрелом возрасте исполнил Венсан Линдон. Полицейского Жавера играет Тахар Рахим. В актерский состав также вошли Ноэми Мерлан, Камилла Коттен, Бенжамен Лаверн и Василий Шнейдер.
Бюджет картины превышает 40 млн долларов, это одна из самых дорогих франкоязычных постановок в истории. The Hollywood Reporter называет проект попыткой Франции вернуть себе текст Гюго после десятилетий, в течение которых он ассоциировался с бродвейским мюзиклом и его экранизацией 2012 года с Хью Джекманом, Расселлом Кроу и Энн Хэтэуэй. Фильм Фреда Кавайе опирается не на них, а на оригинальный роман и делает акцент на историческом реализме и приключенческой составляющей.