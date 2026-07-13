Венсан Линдон в роли бывшего каторжника Жана Вальжана в дублированном трейлере «Отверженных»

Рианна впервые за долгое время вышла на сцену
Игровая адаптация мультфильма «Рапунцель» выйдет в 2028 году
Швейцарский домик в московском парке Кусково впервые откроют для посетителей
Россияне назвали Казань гастрономической столицей страны
FIFA может расширить чемпионат мира по футболу до 64 сборных
Синоптик: 30-градусная жара вернется в Москву на выходных
Российским кинотеатрам рекомендовали не показывать нового «Человека-паука» до 20 августа
Во Франции горят леса Фонтенбло
Авиакомпания S7 Airlines первой в России запустила сервис чаевых для бортпроводников
Карина Разумовская и Лянка Грыу в первом тизере «Леса» по роману Светланы Тюльбашевой
Умер актер «Парка Юрского периода» Сэм Нилл
Кристофер Нолан черпал вдохновение для «Одиссеи» у «Темного рыцаря» и «Последнего искушения Христа»
Международная федерация настольного тенниса допустила россиян с флагом и гимном
Новые битвы в трейлере второй половины третьего сезона «Дома Дракона»
В Минпросвещении заявили об опасном влиянии «бежевых мам» на детей
Янник Синнер стал чемпионом Уимблдона второй год подряд
Умерла актриса из «Сорвиголовы» и «Стриптизерш» Вай Чинхо
Ремейк «Моаны» неудачно стартовал в прокате и может принести Disney около 100 млн долларов убытков
В Москве на треть снизилось число ДТП с нарушающими пешеходами
ВОЗ прогнозирует резкий рост случаев рака. Болезнь разовьется у каждого пятого
Ричард Гир рассказал, почему едва не отказался от роли в «Первобытном страхе»
На концерте Pitbull установили рекорд Гиннесса по числу людей с накладными лысинами
Энн Хэтэуэй назвала Тома Холланда «сыном мечты»
17-летняя россиянка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон
Университет в США начал выдавать стипендии за достижения в играх
Минпросвещения: желание ребенка попробовать мармелад в виде червей нельзя назвать адекватным
Новая часть Doom уже в разработке
Месячная норма осадков выпала за сутки в некоторых регионах Центральной России

Венсан Линдон в роли бывшего каторжника Жана Вальжана в дублированном трейлере «Отверженных»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Studiocanal

«Экспонента Фильм» представила дублированный тизер-трейлер «Отверженных» по роману Виктора Гюго. В российский прокат картина Фреда Кавайе («Под огнем» и «Все ради нее») выйдет 15 октября.

Произведение вышло в 1862 году. В центре сюжета — бывший каторжник Жан Вальжан, отсидевший 19 лет за кражу буханки хлеба ради голодающих детей. На свободе его преследует инспектор Жавер, который считает, что преступник не может исправиться. 

Видео:&nbsp;«Экспонента Фильм»

В тизере показаны поединки на мечах, тюремные камеры и революционный хаос Парижа XIX века. Роль Вальжана в зрелом возрасте исполнил Венсан Линдон. Полицейского Жавера играет Тахар Рахим. В актерский состав также вошли Ноэми Мерлан, Камилла Коттен, Бенжамен Лаверн и Василий Шнейдер.

Бюджет картины превышает 40 млн долларов, это одна из самых дорогих франкоязычных постановок в истории. The Hollywood Reporter называет проект попыткой Франции вернуть себе текст Гюго после десятилетий, в течение которых он ассоциировался с бродвейским мюзиклом и его экранизацией 2012 года с Хью Джекманом, Расселлом Кроу и Энн Хэтэуэй. Фильм Фреда Кавайе опирается не на них, а на оригинальный роман и делает акцент на историческом реализме и приключенческой составляющей.

Расскажите друзьям