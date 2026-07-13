Умер актер «Парка Юрского периода» Сэм Нилл

Умер новозеландский актер Сэм Нилл, наиболее известный по франшизе «Парк Юрского периода». Об этом пишет The Guardian.



Нилл скончался в Австралии. Ему было 78 лет. Причина смерти неизвестна. В 2022 году у него нашли редкую форму рака крови — ангиоиммунобластную Т-клеточная лимфому третьей степени. Недавно актер узнал, что ему удалось выйти в ремиссию.



Настоящее имя актера — Найджел. Он родился в 1947 году в Северной Ирландии. Позднее его семья переехала в Новую Зеландию, откуда был родом его отец.



В 1977 году Сэм сыграл первую главную роль в фильме «Спящие собаки». Актер получил известность после главной роли палеонтолога в блокбастерах из серии «Парк Юрского периода». Он также сыграл также в десятках других проектов, среди которых «Острые козырьки», «Двухсотлетний человек», «Сквозь горизонт», «В пасти безумия». В 1991 году Нилл был удостоен звания офицера ордена Британской империи.