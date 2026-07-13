Умер новозеландский актер Сэм Нилл, наиболее известный по франшизе «Парк Юрского периода». Об этом пишет The Guardian.
Нилл скончался в Австралии. Ему было 78 лет. Причина смерти неизвестна. В 2022 году у него нашли редкую форму рака крови — ангиоиммунобластную Т-клеточная лимфому третьей степени. Недавно актер узнал, что ему удалось выйти в ремиссию.
Настоящее имя актера — Найджел. Он родился в 1947 году в Северной Ирландии. Позднее его семья переехала в Новую Зеландию, откуда был родом его отец.
В 1977 году Сэм сыграл первую главную роль в фильме «Спящие собаки». Актер получил известность после главной роли палеонтолога в блокбастерах из серии «Парк Юрского периода». Он также сыграл также в десятках других проектов, среди которых «Острые козырьки», «Двухсотлетний человек», «Сквозь горизонт», «В пасти безумия». В 1991 году Нилл был удостоен звания офицера ордена Британской империи.
Умер актер «Парка Юрского периода» Сэм Нилл
Умер новозеландский актер Сэм Нилл, наиболее известный по франшизе «Парк Юрского периода». Об этом пишет The Guardian.