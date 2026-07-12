В Москве на треть снизилось число ДТП с нарушающими пешеходами

По данным аналитиков Центра организации дорожного движения (ЦОДД), каждая третья авария происходит в понедельник или вторник, а реже всего — в воскресенье. Половину ДТП фиксируют вечером, с 16.00 до полуночи, когда ухудшается видимость, а усталость и спешка снижают внимательность участников движения.