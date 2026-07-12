В Москве на треть снизилось число ДТП с нарушающими пешеходами

Количество ДТП с пешеходами, которые пересекали дорогу в неположенном месте, сократилось в Москве на 31. Количество погибших в таких авариях уменьшилось на 20%. Об этом сообщил столичный Дептранс.
За первое полугодие 2026-го в городе зафиксировали 131 ДТП с людьми, которые переходили дорогу не по пешеходному переходу. Годом ранее число таких аварий составляло 191.
По данным аналитиков Центра организации дорожного движения (ЦОДД), каждая третья авария происходит в понедельник или вторник, а реже всего — в воскресенье. Половину ДТП фиксируют вечером, с 16.00 до полуночи, когда ухудшается видимость, а усталость и спешка снижают внимательность участников движения.
В 36% случаев пешеходы переходят дорогу в зоне видимости «зебры». Еще в 5% случаев люди перебегают магистрали с разделительными ограждениями, в том числе МКАД.
В Дептрансе снижение аварийности связали с работой ЦОДД и Госавтоинспекции. Ежегодно специалисты реализуют более тысячи проектов: создают пешеходные переходы и островки безопасности, модернизируют светофоры, устанавливают контрастную подсветку и внедряют цифровые системы контроля.
Сотрудники ситуационного центра ЦОДД круглосуточно следят за дорожной обстановкой. Для снижения аварийности также используют комплексы фотовидеофиксации.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что эти работы — часть Стратегии развития транспорта до 2030 года. По его словам, летом дополнительные риски для пешеходов создают яркое солнце, блики, дождь, мокрый асфальт и большое количество людей рядом с зонами отдыха.