Художник собрал весь мусор со свадьбы Тейлор Свифт и распродал фанатам певицы

Жиньяк признался, что он и раньше собирал мусор в городах США и продавал его онлайн в память о важных местных событиях. «Я и раньше делал свадебные кубы. Я вкладывал в них клятвы, коробочки для колец, номера столов и все такое. У меня есть куб для Свифт и Келси, могу и подарить, если они захотят», — сказал художник.