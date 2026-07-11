Художник собрал весь мусор со свадьбы Тейлор Свифт и распродал фанатам певицы

Художник из США Джастин Жиньяк решил заработать на свадьбе Тейлор Свифт. После завершения мероприятия мужчина в смокинге пришел к «Мэдисон-сквер-гарден», собрал на улицах оставшийся после торжества мусор, а позже начал продавать его фанатам певицы.
Среди мусора, собранного Жиньяком, были окурки, бумажные стаканчики, пластиковые соломинки, обрезки ткани, набор для определения овуляции, пластиковые пакеты, обертки от конфет и один левый наушник AirPod. Их мужчина поместил в контейнеры с надписью «Just&Married» и датой свадьбы. После он выставил их на продажу по цене в 25 долларов (1925 рублей) за маленькую коробочку и 100 долларов (7702 рубля). Поклонники поп-звезды быстро раскупили всю коллекцию.
Жиньяк признался, что он и раньше собирал мусор в городах США и продавал его онлайн в память о важных местных событиях. «Я и раньше делал свадебные кубы. Я вкладывал в них клятвы, коробочки для колец, номера столов и все такое. У меня есть куб для Свифт и Келси, могу и подарить, если они захотят», — сказал художник.
Свифт и ее партнер Трэвис Келси отпраздновали бракосочетание 2 и 3 июля на арене в центре Манхэттена. На торжестве присутствовали более тысячи гостей. Для его проведения в течение трех дней были перекрыты улицы.
Свадьбу держали в секрете до последнего. У Мэдисон-сквер-гарден собрались поклонники Свифт и прохожие, которые пытались увидеть гостей. Внутри, как предполагает AP, телефоны были запрещены: после начала церемонии гости почти ничего не публиковали в соцсетях.
Свифт и Келси начали встречаться в 2023 году. Футболист пришел на концерт ее тура «Eras Tour» на стадионе «Чифс», а позже певица стала появляться на матчах команды. Для обоих этот брак стал первым. Недавно стало известно, что певица заплатила более 160 тыс. долларов властям Нью-Йорка, чтобы получить разрешение на проведение свадьбы.