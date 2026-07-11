Джастин Бибер выступит в перерыве финала Чемпионата мира по футболу

Концерт пройдет в поддержку Глобального образовательного фонда FIFA , цель которого — собрать 100 млн долларов для расширения доступа к образованию и футболу для детей по всему миру. Уже собрано более 50 млн долларов, и темпы сбора продолжают расти: 1 доллар с каждого проданного билета на матчи Чемпионата мира по футболу направят в Фонд для поддержки социальных проектов по всему миру.