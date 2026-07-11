Джастин Бибер выступит в перерыве финала Чемпионата мира по футболу

Джастин Бибер станет одним из хедлайнеров музыкального шоу, которое состоится в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года, говорится на сайте FIFA. На сцену также выйдут Шакира, Мадонна и BTS.
Финал состоится в воскресенье, 19 июля 2026 года, на стадионе в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси. Перед зрителями также выступят Burna Boy, всемирно известный венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор PS22 Chorus с участием Coldplay.
Концерт пройдет в поддержку Глобального образовательного фонда FIFA , цель которого — собрать 100 млн долларов для расширения доступа к образованию и футболу для детей по всему миру. Уже собрано более 50 млн долларов, и темпы сбора продолжают расти: 1 доллар с каждого проданного билета на матчи Чемпионата мира по футболу направят в Фонд для поддержки социальных проектов по всему миру.
«Чемпионат мира по футболу объединяет мир так, как ничто другое не может. Я благодарен за возможность выступить в перерыве матча, и еще больше благодарен за то, что это уже помогает расширить доступ к образованию для детей по всему миру», — прокомментировал Бибер.
Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Ранее мы рассказывали о пабах и барах, где можно посмотреть трансляции мачтей. 6 июля сво последнюю игру на чемпионате провел Криштиану Роналду. О том, как на это событие отреагировали в интернете, можно прочитать здесь.