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Глава «Синема Парк» и «Формула кино» выступил против ограничения зарубежных фильмов в прокате

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Geoffrey Moffett/Unsplash

Глава объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексея Васясин выступит против ограничения зарубежных фильмов в российском кинопрокате. Об этом написала НСН.

По словам Васясина, современному зрителю нужна возможность делать самостоятельный выбор. Ограничения, как считает специалист, оттолкнут аудиторию от кинотеатров и российского кино в целом.

«Если ребенка кормить одними апельсинами, у него будет диатез. Клубничку хочется! Да, она должна быть мытой, но все же. Нельзя кормить зрителей только апельсинами!» — подчеркнул он.

Васясин отметил, что «если мы будем выстраивать заборы, то и против нас их будут строить». Это, по мнению Алексея, приведет к тому, что в «мы всегда будем снимать только проходное российское кино» либо «нам всегда будут требоваться неимоверные деньги от государства для поддержания отрасли».

«Современному поколению, у которого информационные возможности гораздо больше» важно разнообразие, считает Васясин. Он признался, что ему непонятна мысль о том, что иностранные фильм не может дополнить кинопрокат.

«Почему, если зарубежный фильм не противоречит наш им законам, не продвигает чуждые нам ценности, он не может быть 41‑м в прокате, если будет установлена квота в 40 фильмов? Мне это непонятно. Все эти популистские высказывания чужды народу», — подчеркнул глава крупнейшей в стране киносети.

Ранее председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков выражал надежду, что зарубежное кино в России будет ограничено квотами. В Ассоциации владельцев кинотеатров в ответ предлагали вместо этого передавать 10% от сборов иностранных фильмов на поддержку российских проектов.

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