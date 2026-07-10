Глава «Синема Парк» и «Формула кино» выступил против ограничения зарубежных фильмов в прокате

Васясин отметил, что «если мы будем выстраивать заборы, то и против нас их будут строить». Это, по мнению Алексея, приведет к тому, что в «мы всегда будем снимать только проходное российское кино» либо «нам всегда будут требоваться неимоверные деньги от государства для поддержания отрасли».