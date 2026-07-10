Ариана Гранде не появится в 13-м сезоне сериала «Американская история ужасов»

В проект возвращаются Джессика Лэнг, Сара Полсон, Эван Питерс, Анджела Бассетт, Кэти Бейтс, Эмма Робертс, Билли Лурд, Габури Сидибе и Лесли Гроссман. Гранде должна была сниматься вместе с ними. Это был бы ее дебют в сериале и первое воссоединение с Райаном Мерфи, Робертс и Лурд со времен «Королев крика».