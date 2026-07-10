Ариана Гранде не появится в 13-м сезоне сериала «Американская история ужасов»

Ариана Гранде выбыла из актерского состава 13-го сезона «Американской истории ужасов». Поп-дива была вынуждена отказаться от съемок в проекте Райана Мерфи из-за несовпадения графиков: даты производства сериала наложились на ее гастрольный тур «Eternal Sunshine», пишет Variety.
В проект возвращаются Джессика Лэнг, Сара Полсон, Эван Питерс, Анджела Бассетт, Кэти Бейтс, Эмма Робертс, Билли Лурд, Габури Сидибе и Лесли Гроссман. Гранде должна была сниматься вместе с ними. Это был бы ее дебют в сериале и первое воссоединение с Райаном Мерфи, Робертс и Лурд со времен «Королев крика».
Премьера сериала запланирована на 24 сентября. Подробности сюжета пока держатся в секрете.
Последний на данный момент, 12-й сезон «Американской истории ужасов» вышел в сентябре 2023 года. Он был навеян темой материнства и хоррором «Ребенок Розмари».