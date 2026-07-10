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Эль Фэннинг и Джулианна Мур снимутся в фильме о детской писательнице Маргарет Уайз Браун

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Vanity Fair/YouTube

Эль Фэннинг и Джулианна Мур снимутся вместе с фильме «Песть луны: Жизнь в семи стихах» Ребекки Миллер, известной по лентам «Иди ко мне, детка» и «Частная жизнь Пиппы Ли». Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет историю детской писательницы Маргарет Уайз Браун. Миллер выступит режиссером и сценаристкой проекта. В основу байопика ляжет книга Леонарда С. Маркуса «Маргарет Уайз Брайн: Пробужденная луной».

Проект предложили Миллер и ее партнеру по продюсированию Дэймону Кардасису из Round Films Аманда Гудвин, Кери Селиг и Саша Александер. Мартин Скорсезе выступит исполнительным продюсером фильма.

Съемки начнутся весной 2027 года. Миллер и Скорсезе ранее уже работали вместе над документальным сериалом «Мистер Скорсезе, который получил недавно премию Гильдии режиссеров Америки как лучший документальный фильм.

Маргарет Уайз Браун родилась в Бруклине в 1910 году. Она получила степень бакалавра английской литературы и стала учителем. Во время работы в школе она начала писать книги для детей, вдохновляясь стилем Гертруды стайн.

Браун стала автором таких книг как «Когда дул ветер», «Зимняя шумная книга», «Как зайчонок убегал», «Баю-баюшки, Луна». Всего у писательницы было более 100 книг. Сочинения Маргарет стали классикой детской литературы.

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