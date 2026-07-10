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Библейский сериал «Дом Давида» продлили на третий сезон

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Lionsgate Television

Prime Video объявил о продлении на третий сезон сериала «Дом Давида». Об этом пишет Deadine.

Сериал рассказывает о пути Давида от скромного пастуха до царя Израиля. История начнется с его помазания пророком Самуилом и закончится культовым противостоянием с Голиафом.

Сериал создали Джон Эрвин («Американский неудачник») и Джон Ганн («Обыкновенные ангелы»). Роль Давида исполняет начинающий актер Майкл Искандер. В сериале также снялись Али Сулиман, Инди Льюис, Яли Тополь Маргалит, Давуд Гадами и другие.

Шоу, стартовавшее с тремя эпизодами 27 февраля прошлого года, посмотрели 22 млн зрителей за первые 17 дней. По данным стриминга, «Дом Давида» вошел в десятку лучших новых сериалов в США. 

Премьера второго сезона состоялась 27 марта. В нем рассказывалось о последствиях битвы Давида с Голиафом и восхождении Давида на трон. По сюжету, разбираясь в политике дворца, зависти своей семьи и завязывающемся романе, Давид все глубже погружается в свою судьбу и узнает, что значит стать великим лидером.

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