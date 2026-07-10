Netflix может купить портал о кино Letterboxd



За последний год платформа переживает стремительный рост. Аудитория увеличилась на 10 млн и теперь насчитывает свыше 30 млн пользователей по всему миру. Крупные компании видят Letterboxd как ценный актив, однако перспектива продажи вызывает опасения относительно того, сохранит ли портал свою независимость.