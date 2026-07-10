Netflix может купить портал о кино Letterboxd

Стриминговый сервис Netflix заинтересован в покупке портала о кино Letterboxd. Об этом сообщил Puck.
По информации издания, сервис планируют продать. Переговоры о приобретении Letterboxd ведут не только представители Netflix, но и Sony Pictures Entertainment, Paramount Skydance, Reddit и инвестфонда TPG.
По слухам, предстоящей продажей портала занимается инвестиционный банк LionTree. Он, как пишут СМИ, рассчитывает выручить за бизнес порядка 250 млн долларов.
Letterboxd основан в 2011 году Мэттью Бьюкененом и Карлом фон Рандовом. На сегодняшний день он на 60% принадлежит канадскому холдингу Tiny. Оставшиеся 40% остаются у основателей.
За последний год платформа переживает стремительный рост. Аудитория увеличилась на 10 млн и теперь насчитывает свыше 30 млн пользователей по всему миру. Крупные компании видят Letterboxd как ценный актив, однако перспектива продажи вызывает опасения относительно того, сохранит ли портал свою независимость.