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Тейлор Свифт получила разрешение на проведение свадьбы в Нью-Йорке за 160 тысяч долларов

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Американская певица Тейлор Свифт заплатила более 160 тыс. долларов властям Нью-Йорка, чтобы получить разрешение на проведение свадьбы. Об этом сообщил Variety.

Сумма покрыла сверхурочную работу полиции, которая обеспечивала безопасность во время торжеств в Мэдисон-сквер-гарден. Разрешение на свадьбу оформили всего за несколько дней до мероприятия, рассказал мэр города.

Свифт и ее партнер Трэвис Келси отпраздновали бракосочетание 2 и 3 июля на арене в центре Манхэттена. На торжестве присутствовали более тысячи гостей. Для его проведения в течение трех дней были перекрыты улицы.

Свадьбу держали в секрете до последнего. У Мэдисон-сквер-гарден собрались поклонники Свифт и прохожие, которые пытались увидеть гостей. Внутри, как предполагает AP, телефоны были запрещены: после начала церемонии гости почти ничего не публиковали в соцсетях.

Свифт и Келси начали встречаться в 2023 году. Футболист пришел на концерт ее тура «Eras Tour» на стадионе «Чифс», а позже певица стала появляться на матчах команды. Для обоих этот брак стал первым.

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