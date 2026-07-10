Тейлор Свифт получила разрешение на проведение свадьбы в Нью-Йорке за 160 тысяч долларов

Свадьбу держали в секрете до последнего. У Мэдисон-сквер-гарден собрались поклонники Свифт и прохожие, которые пытались увидеть гостей. Внутри, как предполагает AP, телефоны были запрещены: после начала церемонии гости почти ничего не публиковали в соцсетях.