Apple обвинила OpenAI в краже коммерческой тайны и подала на нее в суд

Apple подала в суд на компанию OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT. Об пишет CNBC со ссылкой на данные электронной базы суда Северного округа штата Калифорния.
Корпоравция подала иск 10 июля. Apple обвинила OpenAI в неправомерном использовании коммерческой тайны. Apple считает, что ее интеллектуальная собственность и конфиденциальная информация использовались OpenAI при разработке своего программного обеспечения. В иске говорится, что сотрудников компании склоняли к краже коммерческих секретов в обмен на рабочие места в ИИ-стартапе.
Это положило конец партнерству, заключенному в 2024 году, когда ChatGPT интегрировали в iPhone. Отношения испортились после того, как OpenAI за 6,4 млрд долларов купила стартап дизайнера Джони Айва (IO Products) для создания своих гаджетов.
Недавно мужчина по имени Майкл Лайнс из США подал в суд на компанию OpenAI, поскольку созданный ею ChatGPT якобы едва не довел его до самоубийства. Лайнс заявил, что чат-бот усугубил его состояние, связанное с биполярным расстройством. Это произошло, как считает Майкл, из-за отсутствия мер защиты для пользователей с психическими заболеваниями.