Apple обвинила OpenAI в краже коммерческой тайны и подала на нее в суд

Корпоравция подала иск 10 июля. Apple обвинила OpenAI в неправомерном использовании коммерческой тайны. Apple считает, что ее интеллектуальная собственность и конфиденциальная информация использовались OpenAI при разработке своего программного обеспечения. В иске говорится, что сотрудников компании склоняли к краже коммерческих секретов в обмен на рабочие места в ИИ-стартапе.