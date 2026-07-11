Дату выхода боевика «Как ограбить банк» с Зои Кравиц перенесли на ноябрь

Премьеру фильма «Как ограбить банк» Дэвида Лейтча перенесли с 4 сентября на 13 ноября. Создатели хотят привлечь более широкую аудиторию в возрасте 18-34 лет и показать боевик во время выходных, посвященных Дню благодарения, пишет Deadine.