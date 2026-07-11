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Дату выхода боевика «Как ограбить банк» с Зои Кравиц перенесли на ноябрь

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Amazon MGM Studios

Премьеру фильма «Как ограбить банк» Дэвида Лейтча перенесли с 4 сентября на 13 ноября. Создатели хотят привлечь более широкую аудиторию в возрасте 18-34 лет и показать боевик во время выходных, посвященных Дню благодарения, пишет Deadine.

В картине снялись Зои Кравиц («Меломанка»), Николас Холт («Носферату») и Анна Саваи («Сегун»). В актерский состав также вошли Рензи Фелиз, Кристиан Слейтер, Пит Дэвидсон и Джон Си Райлли.

Криминальная лента расскажет о группе грабителей, которая транслирует свои дерзкие преступления в соцсетях. Растущая популярность воров ставит их под прицел опытного агента ФБР.

Тот стремится выследить их при помощи блестящего программиста. Несмотря на преследование этого дуэта, группировка решает выйти за пределы собственных возможностей и рискнуть всем ради самого амбициозного ограбления.

Сценарий картины написал Марк Бианкулли, один из создателей сериала «Линкольн Райм: Собиратель костей». Картину выпустит студия Amazon MGM, недавно вышел ее трейлер.

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