Четыре предмета в вузах сделают обязательными для студентов всех направлений

Четыре предмета в российских вузах станут обязательными для студентов всех направлений. Это история, философия, основы российской государственности и русский язык, рассказал РИА «Новостям» заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.
Он отметил, что министерство стандартизирует подходы к изучению этих исциплин и обновит содержание в соответствии с современными достижениями ученых. По словам Могилевского, пока речь идет о пилотном проекте.
Ранее заместитель министра науки и высшего образования говорил, что курс «Русский язык как государственный» появится в институтах с 2027 года. На нем студенты будут изучать сферы применения русского и «вопросы государственной языковой политики».