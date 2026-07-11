Кристофер Нолан считает, что молодежь не принимает ИИ-контент в кино

Режиссер отметил, что никогда не видел столь быстрого неприятия технологии, которую многие называли революционной. «На внедрение ИИ было потрачено огромное количество энергии, но если посмотреть на реакцию этого поколения, они полностью его отвергают», — сказал Нолан.