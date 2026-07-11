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Кристофер Нолан считает, что молодежь не принимает ИИ-контент в кино

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: HellaCinema

Кристофер Нолан раскритиковал использование генеративного ИИ в киноиндустрии, сообщило издание Deadline. По словам режиссера, технология появилась «в крайне неподходящий момент», поскольку зрители, особенно представители «поколения Z», все больше ценят «осязаемые» и реалистичные формы повествования.

Режиссер отметил, что никогда не видел столь быстрого неприятия технологии, которую многие называли революционной. «На внедрение ИИ было потрачено огромное количество энергии, но если посмотреть на реакцию этого поколения, они полностью его отвергают», — сказал Нолан.

Режиссер добавил, что даже его собственные дети мгновенно распознают ИИ. По мнению Нолана, «поколение Z» лучше понимает природу подобного контента, поскольку выросло в цифровой среде. При этом постановщик не считает все аспекты искусственного интеллекта «бесполезными или бессмысленными». 

Однако, по его мнению, именно для кинематографа генеративный ИИ появился не вовремя. «После долгих лет увлечения цифровыми технологиями мы видим, как возвращается интерес к реальности. Людям снова интересны живые, настоящие истории», — отметил режиссер.

Нолан также похвалил молодых режиссеров, которые активно снимают вживую, без компьютерной графики. В качестве примеров он привел режиссера фильма «Обсессия» Керри Баркера и автора хоррора «Закулисье реальности» Кейн Парсонс.

Тема использования ИИ остается одной из самых обсуждаемых в Голливуде. В последние месяцы дискуссии усилились на фоне инициатив администрации президента США Дональда Трампа по регулированию технологии и новых предложений по законодательному контролю за искусственным интеллектом.

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