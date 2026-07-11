Данила Козловский сыграет винодела Льва Голицына в новом сериале

«Wink» и «Иви» анонсировали новый сериал «Голицин». Главную роль в нем исполнит Данила Козловский.
Сериал расскажет о князе Льве Голицыне. Как отмечают создатели, он изменил представление о русском виноделии и доказал его способность соперничать с прославленными французскими домами.
В сериале также снялись Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин и другие. Режиссером проекта стал Сергей Чекалов («Константинополь», «Бизон: Дело манекенщицы»).
30 апреля вышел сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским. Он сыграл бывшего профессионального спортсмена и тренера. Компанию ему на экране составила Полина Гухман.