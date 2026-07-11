Данила Козловский сыграет винодела Льва Голицына в новом сериале

Фанаты нашли видео с юным Эрлингом Холанном, где он читает рэп
Исследование: российские аспирантки оказались счастливее аспирантов, но они чаще тревожатся
Кристофер Нолан считает, что молодежь не принимает ИИ-контент в кино
Художник собрал весь мусор со свадьбы Тейлор Свифт и распродал фанатам певицы
Четыре предмета в вузах сделают обязательными для студентов всех направлений
Джастин Бибер выступит в перерыве финала Чемпионата мира по футболу
Дату выхода боевика «Как ограбить банк» с Зои Кравиц перенесли на ноябрь
Apple обвинила OpenAI в краже коммерческой тайны и подала на нее в суд
Глава «Синема Парк» и «Формула кино» выступил против ограничения зарубежных фильмов в прокате
Тейлор Свифт получила разрешение на проведение свадьбы в Нью-Йорке за 160 тысяч долларов
Netflix может купить портал о кино Letterboxd
Ариана Гранде не появится в 13-м сезоне сериала «Американская история ужасов»
Эль Фэннинг и Джулианна Мур снимутся в фильме о детской писательнице Маргарет Уайз Браун
Изабель Мей сыграет профессиональную теннисистку в ромкоме «Love»
Библейский сериал «Дом Давида» продлили на третий сезон
Создатели фильма по «Наруто» начали искать актеров на главные роли
Режиссер «Короля Ричарда» снимет байопик о бейсболисте Роберто Клементе
Майкла Уорда оправдали по делу об изнасиловании и сексуализированном насилии
В Москве арестовали мужчину на 11 суток за плевок в девушку в метро
В Москве, в «Тюфелевой роще», пройдет фестиваль уличного искусства «Коробка × Зиларт»
«Сила ветра» организует День спортивного поведения в Строгино
Сценаристы «Корпорации монстров-2» рассказали о деталях отмененного сиквела
Сирша Ронан не может справиться со школьником в трейлере «Паршивых овец»
Бренд косметики Beauty Bomb представил коллаборацию со «Смешариками»
«Яндекс» запустил роботакси между своими офисами в Москве
Ученые: люди с депрессией чаще других публикуют посты ради лайков
Минпросвещения предложило ограничить время использования гаджетов детьми
Вышел трейлер фантастического триллера «Лис»

Данила Козловский сыграет винодела Льва Голицына в новом сериале

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Wink»

«Wink» и «Иви» анонсировали новый сериал «Голицин». Главную роль в нем исполнит Данила Козловский.

Сериал расскажет о князе Льве Голицыне. Как отмечают создатели, он изменил представление о русском виноделии и доказал его способность соперничать с прославленными французскими домами.

В сериале также снялись Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин и другие. Режиссером проекта стал Сергей Чекалов («Константинополь», «Бизон: Дело манекенщицы»).

30 апреля вышел сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским. Он сыграл бывшего профессионального спортсмена и тренера. Компанию ему на экране составила Полина Гухман.

Расскажите друзьям