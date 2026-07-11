Стали известны даты празднования 879-летия Москвы

По традиции праздничные мероприятия пройдут по всему городу — в историческом центре, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также на районных площадках. Основные события, как и в предыдущие годы, будут организованы не только в центре столицы, но и в жилых районах.