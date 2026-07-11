Фанаты нашли видео с юным Эрлингом Холанном, где он читает рэп

В подростковом возрасте футболист Эрлинг Холлан был рэпером. Фанаты нашли его старый канал на YouTube, где 10 лет назад был опубликован трек «Kygo jo».
В шуточной композиции друзья Холанна поют о том, что заработали кучу денег, купили себе газовый гриль, сходили в магазин за продуктами, съели салат «Цезарь» и слетали на Багамы втайне от жены. Футболист в припеве просит друзей прекратить болтать чепуху, предлагает вместо этого обсудить мировой кризис, а также хвастается, что его все знают, ведь его показывают по телевизору. «Я отлично выгляжу, даже когда ем!», — поет он.
Клип собрал уже 22 млн просмотров и тысячи комментариев. Песня также появилась в чартах норвежского Spotify.
Нападающему, играющему за «Манчестер Сити», 25 лет. Холанн — один из самых популярных футболистов сегодняшнего дня. На это влияет не только внешность суператлета с лицом младенца, но и непосредственность Эрлинга на поле и вне его. Во время игр он выделяется и необычным стилем бега, и ярким поведением: провоцирует соперников, постоянно вступает в диалог с ними и рефери, много эмоционирует. В соцсетях завирусилось множество мемов с норвежским форвардом. Что нужно знать о Холанне, читайте здесь.