Фанаты нашли видео с юным Эрлингом Холанном, где он читает рэп

В шуточной композиции друзья Холанна поют о том, что заработали кучу денег, купили себе газовый гриль, сходили в магазин за продуктами, съели салат «Цезарь» и слетали на Багамы втайне от жены. Футболист в припеве просит друзей прекратить болтать чепуху, предлагает вместо этого обсудить мировой кризис, а также хвастается, что его все знают, ведь его показывают по телевизору. «Я отлично выгляжу, даже когда ем!», — поет он.