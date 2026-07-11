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Вышел трейлер спин-оффа «Убойного футбола» о женской команде — в нем мяч сбивает самолет

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: MaoYan Movie

Вышел полноценный трейлер фильма «Женский шаолиньский футбол». Ленту поставил создатель «Убойного футбола» Стивен Чоу. Премьера картины в Китае состоялась 11 июля. Международный прокат стартует 6 августа. 

Видео: MaoYan Movie

По сюжету новая команда состоит из девушек, которые постоянно конфликтуют друг с другом и никак не могут научиться играть сообща. Чтобы победить на турнире, героиням предстоит объединиться и использовать навыки кунг-фу прямо на футбольном поле.

Роли исполнили Чжан Сяофэй, Чжан Исин, Дилраба Дилмурат, Ай Ми и другие. Судя по трейлеру, фильм сохранит фирменный абсурдный стиль оригинала. В ролике показали невероятные футбольные трюки, один из которых заканчивается тем, что улетевший в небо мяч буквально сбивает самолет.

Оригинальный «Убойный футбол» вышел в 2001 году и стал одной из самых известных работ Стивена Чоу, объединив спортивную комедию и кунг-фу-экшен. 

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