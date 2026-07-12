Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галэки вернется на сцену спустя семь лет перерыва

После семилетнего перерыва в актерской карьере звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галэки сыграет роль известного драматурга Теннесси Уильямса в постановке «Ковальски» в Чикаго. Об этом он рассказал в инстаграме*.



«За последние семь лет мне посчастливилось уделять больше времени жизни, чем актерству. Оказалось, для меня это не отдельные занятия. Большая честь вернуться на сцену и в мой город у озера (где никогда не гаснут огоньки), в котором я впервые начал работать», — написал Галэки.



Автором сценария пьесы стал Грегг Острин, а режиссером — Колин Хэнлон. Действие происходит в Провинстауне в 1947 году. Сюжет рассказывает о «волнующей» первой встрече Уильямса и Марлона Брандо, которая привела к созданию фильма «Трамвай „Желание“» (1951). Спектакли пройдут с 19 сентября по 25 октября.



Джонни Галэки получил известность благодаря роли физика Леонарда Хофстедтера в ситкоме «Теория Большого взрыва». Он выходил с 2007 по 2019 год.